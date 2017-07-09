Aydın’daki toplantıda Büyük Menderes Havzası değerlendirildi

Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Büyük Menderes Havza Yönetim Heyetinin 2017 yılı ilk toplantısı, Aydın Vali Vekili Abdullah ASLAN başkanlığında yapıldı.

DSİ 21.Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Bölge Müdürlüğümüz Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Metin Balbakan ve heyet üyesi 20 kurumun katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaarslan tarafından “Havza Koruma Eylem Planlarının Güncel Durumu” hakkında sunum ve Havza Yönetimi Başmühendisi Mehmet Censur tarafından “Büyük Menderes Havzası Su Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Havzadaki Baskılar” ve “İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarında alınan önemli kararların sunumu yapıldı. 2016/1 nolu Havza Yönetim Heyetleri Toplantısında alınan kararların takibi ve gözden geçirilmesi” hakkında sunumlar gerçekleştirildi..

Ayrıca toplantının gündem maddesi olan Büyük Menderes Havzasında bulunan kirletici faktörler ve havzadaki su kalitesinin değerlendirilmesi yapıldı. Bir sonraki toplantı tarihi ve gündemi belirlendikten sonra, Soru-Cevap-Değerlendirme bölümünün ardından toplantı sona erdi.