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17 Ağustos 2018 18:33

Aydın’daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Aydın’daki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

17 Ağustos 2018 18:33

Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Söke-Didim yolu üzeri Onurkent Sitesi mevkiinde meydana geldi. Koçarlı’dan Didim’e seyyar satıcı olarak gelen Mehmet Demir yönetimindeki 09 VB 965 plakalı araç, karşı yönden gelen Hakan E. yönetimindeki 20 VE 893 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu Jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede sürücü Mehmet Demir ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Nasıf Karaköse’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer araç sürücüsü Hakan E. ise ağır yaralı olarak ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine Didim İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı gelerek yerinde bilgi alırken, yol kontrollü olarak açık tutuldu. Kazayı duyan sürücü Mehmet Demir’in akrabaları ise sinir krizleri geçirirken, araç içerisinde sıkışan cenazeler Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkartıldı. Cenazeler Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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