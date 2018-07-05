Aydın’dan Etiyopya’ya matematik sergisi

Mekelle Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Afrika Üniversite Oyunları etkinliğinde sergilenen müze ilk gününde büyük ilgi gördü. Afrika’dan 18 ülkeden öğrenciler matematiğin eğlenceli dünyasına dokundu. Müzeyi öğrencilerin yanı sıra rektör, dekanlar ve öğretim görevlileri de ziyaret etti.

Mekelle Üniversitesi Rektörü Prof. Hiwot Kindeya matematik müzesi ile ilgili yaptığı açıklamada “Etkinliğin en çok ilgi gören standı kesinlikle burası. 9. Afrika Üniversite Oyunlarının cazibe merkezi Taşınabilir Matematik Müzesi oldu” ifadelerini kullanarak, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projenin Etiyopya ayağının koordinasyonunu sağlayan ve aynı zamanda Mekelle Üniversitesinde Rektör Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Macit Koç ise “Müzemizin Etiyopya’da gördüğü ilgiden son derece memnunuz. Afrika Üniversite Oyunlarının ardından müzemiz Etiyopya’nın çeşitli şehirlerindeki okullarda öğrencilerle buluşacak.” diye konuştu.

Proje mimarı Metin Akyol ise, Aydın’da yerel imkanlarla kurulan bu müzenin dünyaya açılmasından duyduğu heyecanı dile getirerek, “Bu müze bizim hayalimizdi, şimdi dünyanın farklı coğrafyalarında bilim köprüleri kurmaktan gurur duyuyoruz. ” dedi.

Taşınabilir Matematik Müzesi Etiyopya’da çeşitli yerleri gezdikten sonra yetkililerce belirlenecek bir merkezde, kalıcı olarak sergilenmeye devam edeceği belirtildi.