Aydın'dan kick boksta Avrupa 2'nciliği

Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası 13 – 21 Ekim 2018 tarihleri arasında Slovakya'nın Bratislava kentinde gerçekleştirildi. Avrupa Şampiyonası ülkemizi ve Aydın'ı temsilen Fatih 1453 Savunma Sporları Kulübü Milli Sporcusu Faysal Sılıv K1 51 kg. sıkletinde mücadele etti.

Milli Sporcu Faysal Sılıv, Avrupa Şampiyonasındaki başarılı maçları sonrasında finalde altın madalyayı kıl payı kaçırarak gümüş madalyanın sahibi oldu ve Avrupa İkinciliği derecesini Türkiye'ye getirdi.

Nazilli Belediyespor Milli Sporcusu Sümeyye Kentli'nin Polonya'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonasında elde ettiği Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Kick Boks branşında Faysal Sılıv'ın Avrupa 2'nciliği derecesi Aydın'da gurur kaynağı oldu.

Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Fatih 1453 Savunma Sporları Kulübü Başkanı Murat Acun Milli Sporcusu Faysal Sılıv'ın elde ettiği Avrupa 2'nciliği derecesinden dolayı gururlu olduklarını dile getirdi.

Slovakya'nın Bratislava kentinde yapılan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Milli Takım antrenörü olarak görev yapan Murat Acun, “Başarılı bir şampiyona geçirdik. Sporcumuz Faysal çok zor rakiplerle karşılaştı. Finalde rakibe kıl payı kaybetmemizin üzüntüsünü yaşasak da Avrupa 2'nciliği derecesi bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki şampiyonalarda kürsünün en üst basamağında yer almak için tüm çabamızı göstereceğiz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Avrupa 2'nciliği derecemizi Aydın'a hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.