Aydın'ın 8 aylık trafik bilançosunda çarpıcı rakamlar

Aydın Valiliği'nin Trafik Güvenliği raporları verilerine bakıldığında 2018 yılının ilk 8 ayı bilançosunda çarpıcı rakamlara ortaya çıkıyor. Tüm trafik denetimlerine, şehir içi ve şehir dışı yollarda trafik güvenliğinin arttırılması için yoğun çalışmalar yapılmasına rağmen; büyük ölçüde can ve mal kaybı yaşanan trafik kazaları, ülkenin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Aydın ili genelinde 2018 yılı ilk 8 ayında toplam 4 Bin 539 trafik kazası yaşandı. 2018 yılı Ocak ayında 416, Şubat ayında 385, Mart ayında 493, Nisan ayında 581, Mayıs ayında 549, Haziran ayında 589, Temmuz ayında 748, Ağustos ayında ise 778 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan Bin 962'si maddi hasarlı, 2 Bin 536'sı yaralamalı olarak gerçekleşti. Yaşanan kazalarda 42 kişi hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından trafik kontrollerinde toplam 12 Bin 946 araç trafikten men edilirken, toplam 2 Bin 713 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Ocak ayı içerisinde toplam 110 Bin 965 araç, Şubat ayında 118 Bin 498 araç, Mart ayında 126 Bin 038 araç, Nisan ayında 133 Bin 734 araç, Mayıs ayında 111 Bin 296 araç, Haziran ayında 116 Bin 807 araç, Temmuz ayında 128 Bin 315 araç, Ağustos ayında 128 Bin 488 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2018 yılının ilk 8 ayında kusurlu bulunan araçlara toplam 36 Milyon 857 Bin 77 TL para cezası uygulandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; “Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” ifadelerine yer verildi.