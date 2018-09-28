Aydın'ın Ağustos ihracatı yüzde 15 azalarak 48 milyon dolar oldu

AYDIN (İHA) –Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın'ın 2018 yılı Ağustos ayı ihracatının 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 48 milyon 451 bin 145 dolara yükseldiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerini değerlendiren AYSO Başkanı Şahin, “Ülkemizin ihracatı 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ağustos ayında yüzde 69,1 iken, 2018 Ağustos ayında yüzde 83,6'ya yükseldi. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 3,4 artarak 162 milyar 390 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 3,8 artarak 242 milyar 657 milyon dolar olmuştur. Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2.9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 30.5, orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 33,8 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 32,8 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Ağustos ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 41.1, orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 33,5 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 12,1'dir” dedi.

Aydın'ın Ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Şahin; “İlimizde 2018 yılı Ağustos ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 48 milyon 451 bin 145 dolar, ithalat yüzde 29,2 azalarak 17 milyon 86 bin 184 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 29. sırada yer almıştır. 2018 Ağustos ayı itibarıyla ilimizin, Türkiye'nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla yüzde 0,39 ve yüzde 0,12 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Ağustos 2018'deki 65 milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,24'ünü oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Ağustos ayı itibarıyla 2,4 milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 31 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Ağustos ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,6 iken Aydın için bu oran yüzde 283,6 olmuştur. 2018 yılının 8 aylık döneminde aktif ihracatçı firma sayısı 2017 yılına göre yüzde 1,1 artarak 274 firmaya ulaşmıştır. İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 727 milyon 972 bin 577 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 704 milyon 327 bin 958 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 3,4 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 258 milyon 221 bin 191 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 281 milyon 700 bin 038 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 9,1 arttığı görülmektedir” diye konuştu.

Ağustos ayında Aydın'dan en fazla ihracat yapılan sektör ve ülkelere de değinen Şahin, şöyle konuştu: “Ağustos ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,16'sı yüksek teknolojili ürünler, yüzde 44,41'i orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 5,58'i orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 49,85'ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 2,97'sini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 40,72'sini orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 9,71'ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 46,60'ını düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Ağustos ayında ilimiz 3'ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 99 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 73,8 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İspanya, İtalya, Almanya, Çin, ABD, Rusya Federasyonu, Fransa, Romanya, Vietnam ve Polonya oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın yüzde 55,8'i yapılmıştır.

Aydın'dan yapılan ihracatın Ağustos ayı dağılımına bakıldığında yüzde 68,3'ü imalat sanayi, yüzde 26,4'ü madencilik ve taş ocakçılığı ve yüzde 5,3'ü tarım ve ormancılık tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Ağustos ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 12 milyon 797 bin 397 dolar, ikinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 12 milyon 115 bin 715 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 7 milyon 497 bin 360 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5 milyon 754 bin 481 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3 milyon 387 bin 461 dolar ile yer almaktadır”