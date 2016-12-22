Aydın’ın da yer aldığı 151 dev eser hizmete açıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir gelenek haline getirdiği toplu açılış merasimlerine bu yıl da devam etti. Bu çerçevede aralarında Aydın’da yapımı tamamlanan tesislerin de yer aldığı 4 milyar lira yatırım bedelli 151 eser Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun iştirak ettiği merasimle Ankara’da hizmete açıldı.



Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplu açılış merasiminde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına 81 ilden merasime gelen vatandaşları selamlayarak başladı.

Açılışı yapılacak 4 milyar lira yatırım bedelli 151 tesisin hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dört bir köşesine yayılan eserlerin yapımında emeği geçenleri kutladı.



El Bab’da şehit olan 16 askere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. 16 şehidimiz oldu, 200’e yakın DEAŞ’lı orada öldürüldü. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve bunun gereğini de yapıyoruz. Bütün bunlar yapılırken bir taraftan diplomasi de yürüyor Rusya’yla, Amerika’yla, öbür tarafta İran’la, Irak’la bütün buralarla, Körfez ülkeleriyle Katar, Suud hepsiyle görüşmelerimizi yapıyoruz ve bütün bunlardan sonra da bu harekat başladı." diye konuştu.



Türkiye’ye toplu açılış geleneğini getirmek suretiyle siyasi bir kadro oluşturan yapılanma olduklarını söyleyen Erdoğan, "Bugün de tek bir törenle 4 milyar liralık bir yatırımı bir anda hizmete açıyoruz. Milletimiz bu hizmetlerin hepsini görüyor, kimlerin yaptığını, nasıl yaptığını da gayet iyi görüyor." dedi.

Ziya Paşa’nın, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü hatırlatan Erdoğan, ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendikleri 14 yıldır, "istismar siyaseti" yerine "eser siyasetini" tercih ettiklerini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasında terörle mücadelede kararlılıklarını artırarak devam ettireceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Onlar istiyorlar ki Türkiye ilerlemesin, büyümesin, frene bassın, hatta geri vitese taksın. Hayır! Hayata kasteden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Hayatın bütün alanlarında emek ve değer üretmeye devam edeceğiz ve böylece kalkınma, refah yolunda, Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Burada bugün toplu açılışını yaptığımız eserler de bu yöndeki kararlılığımızın en güzel göstergesi. AK Parti iktidarından önce maalesef böyle toplu açılış törenleri bir tarafa, temel atmak için bile bakanlar kıvranıyordu, ’Aman bir yerde bir şey bulun da gelip temel atalım.’ Temellerin iki, üç sefer atıldığı günleri artık unuttuk, geride kaldı. Şimdi yapılan o kadar çok eser var ki tek tek açmaya ne vakit var ne de imkan var. Onun için böyle 50’şer, 100’er toptan açılışlarla ancak eserleri milletimizin hizmetine veriyoruz."



Başbakan Yıldırım, "İnsan odur ki bıraka bu dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" anlayışıyla yola çıktıklarının altını çizerek “14 yıl içinde bir eser değil, binlerce eserin hem temelini attık hem de açılışını yaptık. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederken gemileri nasıl karadan denize indirdiyse, torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da trenleri ve arabaları denizin altından geçirdi. Ecdadına layık olan bu torunlar ülkemizin geleceği için gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye ve vatandaşın yolunu da gönlünü de yapmaya gayret ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.



“151 Dev Eser Ülkemize ve Milletimize Hayırlı Olsun”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise merasimde yaptığı konuşmada, hizmete açılan 4 milyar lira yatırım bedelli 151 tesisin 29 adedi baraj, 8 adeti içmesuyu, 1 adedi atıksu arıtma tesisi, 32 adeti sulama, 9 adeti gölet ve sulama, 54 adeti taşkın koruma, 6 adeti ağaçlandırma ve ormancılık, 5 adedi milli park, 1 adeti meteoroloji ve 6 adedinin ise diğer tesislerden oluştuğunu ifade etti.

Bakanlık olarak 6 bin 298 tesisi hizmete aldıklarını anımsatan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Geçmişte toplanan vergilerin yüzde 86’sı faize gidiyordu. Allah’a çok şükür Cumhurbaşkanımız Rize baltasıyla faiz lobisinin hortumlarını kesti. Aynı zamanda ihale lobisinin hortumları da kesildi. Hükümetimiz tüyü bitmemiş yetimin hakkını en iyi koruyan hükümettir” dedi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"GAP, KOP, DAP gibi kalkınma projelerini hızla tamamlayacağız. Bakanlığımız ayrıca TRAGEP, EGEGEP, BAKGEP gibi bütün bölgeler için gelişim projeleri hazırladı. Bakanlığımın bütün personeli 31 Aralık 2019, saat 16.59’a bu projeleri tamamlamak için hedefe kilitlenmiştir. Çünkü hedefi olmayan kurumlar gelişemezler, hedefi olmayan milletler de tarih sahnesinden silinir. Dolayısıyla siz bizlere üç büyük hedef gösterdiniz, 2023, 2053, 2071 hedefleri, bu hedeflere ulaşacağız."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan toplam 151 eserin toplu açılışını kurdele keserek yaptı.



Toplu olarak halkın hizmetine sunulan tesisler ile ülke genelinde 663 bin dekar zirai alan suyla buluşacak. Ayrıca bu tesislerle 100 milyon metreküp içmesuyu temin edilecek, 112 milyon metreküp su depolanacak, 1 il, 29 ilçe, 186 yerleşim yeri ve 37 bin dekar arazi taşkın zararlarından korunacak.



Ayrıca bu açılış merasiminde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce ülke genelinde yapımı tamamlanan tesis ve çalışmalar da hizmete alındı. Bu eserler arasında ağaçlandırma, toprak koruma, erozyon çalışmaları, fidan üretimi, orman köylüsüne destek, gelir getirici tür ağaçlandırmaları, yeni orman yolları, OGM hizmet binası, korunan alanların altyapılarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar ve otomatik meteoroloji gözlem istasyonları ile meteoroloji radarları yer alıyor.



Aydın’da Hizmete Alınan Eserlerin Toplam Yatırım Bedeli 31 Milyon TL’yi Geçiyor

Ülke genelinde hizmete alınan 151 eserden Aydın da payına düşeni aldı. Aydın’da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün tamamladığı 2 adet tesis de bu açılış merasimi ile hizmete alındı.

Hizmete alınan DSİ’ye ait eserler baraj, gölet ve sulama tesislerinden oluşuyor. DSİ tarafından tamamlanan tesisler ile Aydın’da toplam 3 bin 300 dekar zirai araziye sulama suyu sağlanacak, 2,311 milyon metreküp su depolanacak. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli 31 milyon 600 bin TL.