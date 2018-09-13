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Aydın'ın doğusu yağışa teslim oldu

Aydın’da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, Nazilli Sultanhisar ve köşk ilçesinde etkili oldu.

Aydın'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, Nazilli Sultanhisar ve köşk ilçesinde etkili oldu.


Özellikle Köşk'ün Başçayır Mahallesi ve üzerindeki yerleşim birimlerinde ve yaylalarda etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde yollar kapandı. Başçayır Hocalar mevkiinin üst kısmı ile Gökgiriş Mahallesi yakınlarında yolda meydana gelen göçmeler nediyle ulaşımın kapandığı öğrenildi.


Özellikle köylerdeki kargir evlerin çatıların su aldığı belirtildi. Çatma yaylası ve ovacık yakınlarında yağmurla birlikte dolunun etkili olduğu ve kestanelerin zarar gördüğü belirtildi. Yağışlar nedeniyle yollar dereye dönerken Sultanhisar da dereler taştı.

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