‘Aydın'ın Dört Efesi' tanıtıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Aydın'ın Dört Efesi' isimli kitapların tanıtımı ve kuru incir ihracat sezonunun başlaması ile ‘Gıda Sağlık Sertifika Töreni' düzenlendi.

Aydın Ticaret Borsası konferans salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. ‘Aydın'ın Dört Efesi' isimli kitapların tanıtım videosunun izlenmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, Aydın'a ait ürünlerin daha iyi tanıtılması için bu kitapların bastırıldığını ifade ederek, “Üreticilerimiz bu kitapları ilçe müdürlüklerimizden temin edebilir. Bu yıl incirde ilimizde rekolte tahmini 65 bin tondur. 26 Eylül'de başlayacak olan kuru incir ihracatımız için firmalarımıza gıda sertifikalarını dağıtacağız” dedi.

Aydın'a ait ürünlerin daha çok katma değer sağlaması gerektiğinin altını çizen AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, “Kuru incir ihracat tarihi 26 Eylül tarihi olarak belirlenmiş. Daha önceden Ekim ayında yapılıyordu, tarihin öne alınması iyi olmuş. Ülkemizde tarımın daha iyi hale getirilmesi için Bakanlığımız çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bugün burada kitapların tanıtımı ile ilgili bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Biz Aydın'ın dört efesini dörde katlamak için uğraşıyoruz.

Bu kitaplar uzun süren emekler sonucunda ortaya çıktı. Çiftçimizin daha bilinçli tarım yapması için uzun emekler sonucunda ortaya çıktı. Öncelikle emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kitapların basılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Ticaret Borsamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda Aydın'da İncir ihracatı ile ilgili Türkiye'nin incir ihracatı ile ilgili süreç başlamış bulunuyor. Bu sezonunda bol bereketli memleketimize döviz kazandıran bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen tören ile kuru incir ihracat sezonunda ihracat yapacak olan firma temsilcilerine için gıda sağlık sertifikaları protokol tarafından takdim edildi.