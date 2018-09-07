Aydın’ın düşman işgalinden kurutuluşunun 96’ncı yıldönümü kutlandı

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü Atatürk Kent Meydanı’nda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, İYİ Parti Milletvekili Adnan Sezgin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören üç pare top atışıyla başlayıp şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Başkan Çerçioğlu göndere Türk Bayrağı’nı çeken Efelere hediyeler verirken diğer protokol üyeleri de çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Etkinlikler kapsamında düzenlenen kadın mehteran dinletisi ve yöresel halk oyunları katılımcılardan büyük ilgi gördü.

"Aydınlılar büyük bir destan yazmıştır"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurtuluş Savaşı’nın mücadele ateşinin Efeler Diyarı Aydın’dan yakıldığını belirterek, “Efeler Diyarı Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü kutlu olsun. 7 Eylül ‘Yas İstiklal ya ölüm’ diyen atalarımızın bizlerin bu topraklarda bağımsız şekilde yaşayabilmesi için ölümü göze aldıkları gündür. Her zaman esarete karşı bağımsızlığı için mücadele eden biz Aydınlılar, kadını erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla büyük bir destan yazmıştır. Kurtuluş mücadelesinin kıvılcımının yakıldığı Aydın 2 kez işgal edilip düşmanları püskürten tek şehirdir. Aydın halkı olarak Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik, Yüzbaşı Ahmet, Asaf Gökbel ve Çete Ayşe gibi vatanseverlerin öncülüğünde tüm yurda dalga dalga yayılan direnişin 96’ncı yıl dönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da onurla, gururla kutluyoruz” dedi.

"Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız"

Türk milletinin bağımsızlığından hiçbir zaman taviz vermediğini ve vermeyeceğini kaydeden Çerçioğlu, “Kurtuluş mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır’ sözünün gereğini yapan Aydın halkı kanıyla, canıyla kurtararak Aydın’ı Cumhuriyetin kalesi haline getirmiştir. Biz Aydınlılar, her zaman Cumhuriyetin neferi olmaya devam edeceğiz. Bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatacağız. Başta Atatürk olmak üzere canı pahasına esaret zincirlerini kıran gelecek nesilleri hür ve bağımsız devlet bırakan şehitlerimizi saygıyla anıyorum” diye konuştu.

Kent Meydanı’ndaki etkinlikler Şehitler Abidesi’ne protokol üyeleri tarafından karanfil sunulmasıyla sona erdi.