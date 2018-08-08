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08 Ağustos 2018 11:34

Aydın’ın en şanslı yolcuları

Aydın’dan hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek kafile düzenlenen törenle uğurlandı.

Aydın’ın en şanslı yolcuları

08 Ağustos 2018 11:34

Her biri 5 ile 8 yıldır sıra bekleyen hacı adayları sevinç gözyaşları dökerek kutsal yolculuğa başladılar.


Aydın’da özel bir firmanın refakati ile kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için Bey Camii’nde uğurlama töreni düzenlendi. Pek çoğu 8 yıldır kutsal topraklara gitmek için sıra bekleyen hacı adayları yola çıkmadan önce dost ve akrabaları ile vedalaştı. 8 yıldır bugünü beklediğini belirten Aydınlı hacı adaylarından Siyaset Tay isimli nine, duygularını “Çok mutluyum. Eskiden insanlar para denkleştiremedikleri için hacca gidemezdi. Allah’a şükür ülkemizin ve insanlarımızın durumu iyileşti. Ancak şimdi sıra gelmediği için pek çok kişi hacca gidemiyor. Kabe-i muazzama ve Peygamber Efendimizin bulunduğu kutsal mekanlar gözümde tütüyor. 8 yıldır umutla sıranın gelmesini bekliyordum. Allah’a şükür bu yıl yola çıkmak nasip oldu” diyerek kutsal topraklara bol bol dua edeceğini söyledi.


Yakınları ile vedalaşan hacı adayları daha sonra tekbir ve salavatlar eşliğinde yola koyuldular.




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