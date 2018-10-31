Aydın'ın Eylül ayı ihracatını gıda sektörü sırtladı

AYDIN (İHA) – Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın'ın 2018 yılı Eylül ayı ihracatının 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23,3 arttığını, ithalatının ise 24,2 azaldığını belirtti.

Eylül ayı dış ticaret rakamlarını değerlendiren AYSI Başkanı Şahin, “Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında yüzde 59,1 iken, 2018 Eylül ayında yüzde 88,5'e yükseldi. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 5,1 artarak 164 milyar 989 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 2,2 artarak 239 milyar 4 milyon dolar olmuştur. Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 35,1, orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 29,9 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 31,8 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Eylül ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 40,5, orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 34,3 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 12,1'dir” dedi.

Aydın Eylül ayı ihracat rakamları hakkında bilgi veren Şahin, “İlimizde 2018 yılı Eylül ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 58 milyon 256 bin 345 dolar, ithalat yüzde 24,2 azalarak 19 milyon 311 bin 930 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 22. sırada, ithalatta ise 29. sırada yer almıştır. 2018 Eylül ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye'nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, yüzde 0,40 ve yüzde 0,12 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Eylül 2018'deki 77 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,25'ini oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Eylül ayı itibarıyla 1,9 milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 39 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Eylül ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,5 iken Aydın için bu oran yüzde 301,7 olmuştur.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 738 milyon 860 bin 9 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 704 milyon 327 bin 958 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 4,9 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 258 milyon 221 bin 191 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 275 milyon 544 bin 839 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 6,7 arttığı görülmektedir.

Eylül ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,18'i yüksek teknolojili ürünler, yüzde 33,74'ü orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 6,09'u orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 59,98'i düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 2,82'si yüksek teknolojili ürünler, yüzde 36,15'i orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 5,17'si orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 55,87'si düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur” diye konuştu.

İtalya ve gıda sektörü ilk sırada

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke ve sektörlere de değinen Şahin, şöyle konuştu: “2018 yılı Eylül ayında ilimiz 4'ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 96 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 71,7 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, ABD, Çin, Romanya, Hollanda, Vietnam ve Danimarka oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın yüzde 56,5'i yapılmıştır. Aydın'dan yapılan ihracatın Eylül ayı dağılımına bakıldığında, yüzde 78,6'sı imalat sanayi, yüzde 18,7'si madencilik ve taş ocakçılığı ve % 2,7'si tarım ve ormancılık tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Eylül ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 20 milyon 388 bin150 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 10 milyon 887 bin 017 dolar, üçüncü sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 10 milyon 154 bin 245 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5 milyon 869 bin 673 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3 milyon 521 bin 397 dolar ile yer almaktadır”