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24 Mayıs 2018 12:34

Aydın’ın ilk kitap fuarı yarın başlıyor

Aydın Valiliği’nin desteğiyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 1.

Aydın’ın ilk kitap fuarı yarın başlıyor

24 Mayıs 2018 12:34

Aydın Kitap Fuarı 25 Mayıs Cuma günü başlıyor.


Bir hafta sürecek etkinlikte Ahmet Selçuk İlkan, Mehmet Çelik, Ahmet Şimşirgil’in aralarında olduğu 100 yazar Aydınlı kitapseverlerle buluşacak.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Kent Meydanı’nda yarın saat 14.00’ta açılışı gerçekleşecek olan 1. Aydın Kitap Fuarı ile ilgili tanıtım toplantısı düzenledi. Aydınlıları fuara davet eden Vali Köşger, “Aydın’da ilk kitap fuarını düzenliyoruz. Aslında geç kalmış bir etkinlik. Aydın eğitime ve kültüre önem veren bir şehrimiz. Aydınlıların okuryazarlığı oldukça yüksek. Kent Meydanı’nda 80’in üzerinde yayınevinin katılımıyla bu etkinliği yapacağız. Yaklaşık 100’e yakın yazar bir hafta boyunca kitaplarını, stantlarda imzalayacak. 10’un üzerinde yazar okurlarla söyleşi yapacak. Ramazan ayında çok önemli bir kültürel etkinlik olacak. İklimlendirmesi yapılmış kapalı bir alanda yazarları okurlarla buluşturacağız” dedi.



Öğrencilere indirim kuponu


Aydın Valiliği olarak il merkezindeki 20 bin öğrenciye 7.5 lira değerinde indirim kuponu dağıtacaklarını belirten Vali Köşger, “Öğrenciler dağıtacağımız bu kupan ile istediği kitabı 7.5 lira indirimle alabilecek. Çocuklarımız kitap fuarını gezerek kitapların kokusunu hissetsin ve kitaba erişsinler istiyoruz. Genç nesilleri kitapla buluşturmaktan mutluluk duyacağız” diye konuştu.




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