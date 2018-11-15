Aydın'ın ilk uluslararası hakemi

Ulusal masa tenisi hakemlik görevini yürütmekte iken Uluslararası Masa Tenisi Hakemliği sınavını başarıyla tamamlayan Mehmet Alper Aydın'ın ilk uluslararası masa tenisi hakemi unvanının sahibi oldu.

Masa tenisi hakemliğini 2009 yılından itibaren başarıyla sürdüren Mehmet Alper, İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Masa Tenisi Hakem Sınavını başarılı bir şekilde tamamlayarak uluslararası hakemliği kazanan 10 hakemden biri oldu. Aynı zamanda masa tenisi antrenörlüğü de yapan Mehmet Alper ayrıca 2017 yılından itibaren Aydın Masa Tenisi İl Hakem Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

Bundan sonraki hedeflerinde uluslararası müsabakalarda ülkemizi ve Aydın'ı temsil etmek isteyen Mehmet Alper Aydın'da ilk uluslararası masa tenisi hakemliğinin sahibi olduğu için gururlu olduğunu dile getirdi.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Aynur Özdemir ve Uluslararası Masa Tenisi Hakemi Mehmet Alper Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret esnasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Mikail Kavaklı Uluslararası Masa Tenisi Hakemliğine terfi eden Mehmet Alper'e rozetini ve hakemlik belgesini takdim etti.

Mikail Kavaklı, “Aydın'da yetişen sadece başarılı sporcular ile değil hakem ve antrenörlerimiz ile de gurur duyuyoruz. Bunun en önemli örneklerinden biri de hakemimiz Mehmet Alper'in uluslararası masa tenisi hakemliğine terfi etmesidir. Aydın'da bir çok uluslararası hakem bulunmaktadır. Ancak Mehmet Alper Aydın'da masa tenisi branşında ilk kez uluslararası masa tenisi hakemliği unvanını elde etti. Bundan dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Uluslararası müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil etmesini diliyoruz” dedi.