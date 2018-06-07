Aydın’ın Roman Çocukları için kütüphane kuruldu

Faaliyete başlayan kütüphanenin ilk gününde çocukların yanı sıra büyükler de kitap okuyarak örnek olmaya çalışırken mahalle sakinleri Ilıcabaşı semtinin olumsuzluklarla değil güzel olaylarla anılmasını istediklerini belirttiler.

Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aydın Çağdaş Roman Kadınlar Derneği, Aydın Roman Dernekleri Federasyonu ve Ilıcabaşı Mahalle Muhtarlığı’nın ortaklaşa hazırladığı proje ile bölgede yaşayan Roman çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması amacıyla mahallede kütüphane kurularak başta çocuklar olmak üzere her yaşa hitap eden kitaplar getirildi.

Resim ve sosyal etkinlikler öğretmeni ve kütüphane sorumlusu Kezban Güler’in öncülüğünde mahallenin çocukları yaz tatillerini ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecekler.

“Uyuşturucu ve olumsuzluklarla anılmak istemiyoruz”

Ilıcabaşı mahallesi olarak artık uyuşturucu ve olumsuzluklarla anılmak istemediklerini ve bu yönde mücadele ettiklerini belirten Çağdaş Roman Kadınlar Derneği Başkanı Necla Yanar, “Mahallede birkaç kişinin yaptığı olumsuz iş Ilıcabaşı Mahallesi’nde yaşayan yaklaşık 2500-3000 kişinin adını kirletiyor. İstiyoruz ki gelecek nesil en iyi şekilde okuyup yetişsin. Bu nedenle bu kütüphanenin kurulmasını istedik. Mahallemize bu kütüphanenin açılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mahalledeki çocukların oldukça zeki ve becerikli olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Alim Tarım ise, tüm çocukların yaz tatilini kütüphaneden faydalanarak geçirmesini isteyerek kütüphanede çeşitli sosyal aktivitelerin de düzenleneceğini belirtti.