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Aydın'ın sultanları 2'de 2 yaptı

Vestel Venus Sultanlar Ligi’ne hızlı bir başlangıç yaparak ilk maçında Türk Hava Yolları’nı 3-0’lık net skorla yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne hızlı bir başlangıç yaparak ilk maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0'lık net skorla yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. İkinci maçını Çanakkale Belediyesi ile yapan “Aydın'ın Sultanları” yine set vermeden 3-0 kazandı.


Spor otoritelerince dünyanın en iyi kadın voleybol ligi kabul edilen Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ne başarılı bir başlangıç yapan “Aydın'ın Sultanları” ikinci maçında da maçı baştan sona önde götürdü. Aydın'ın Sultanları, Anafartalar Spor Salonu'ndaki mücadeleyi 25-15, 25-19 ve 28-26 set sayılarıyla 3-0 kazanması bildi.


İki maçta iki galibiyet alan takımı kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları 10 Kasım Cumartesi günü saat 15'te Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak Karayolları maçına davet etti.

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