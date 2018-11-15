Aydın'ın sultanları Kocagürlü çocuklarla maç yaptı

Vestel Venüs Sultanları Ligi'nde ilk üç maçını da 3-0'la geçen ve cumartesi günü sahasında dünya şampiyonu Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı misafir edecek olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, sosyal sorumluluk kapsamında ziyaret ettiği okulda minik öğrencilerle maç yaptı.

Aydın'da sporu sevdirmeyi ve çocukları, gençleri spor yapmaya teşvik etmeyi amaç edinen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti, Efeler ilçesinin Kocagür Mahallesi'nde çocuklarla buluştu. Umurlu Kocagür İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaretlerinde okulun öğrencileri tarafından davul-zurnayla karşılanan başarılı voleybolcular çocuklarla voleybol oynayıp onlarla dans etti. Buluşmada takımın Dominikli oyuncuları bir taraftan çocuklara İspanyolca kelimeler öğretirken bir taraftan da onlarla dans etti.

Okul Müdürü Zafer Çelik, voleybolculara okullarını tanıtırken ziyaretlerinden dolayı Aydın'ın Sultanları'na teşekkür etti. Çelik, "Sizler bu etkinliklerle okulu bir cazibe merkezi haline getiriyorsunuz. Çocuklarımızın, bizlerin gönlünü alarak maçlarınızda iyi bir taraftar kitlesi kazandınız" dedi.

10 yıldır aynı okulda çalıştığını belirten beden eğitimi öğretmeni Tarık Kovank ise, "Okulumuz çok renkli bir okul. Sizin buraya gelmeniz bu çocukların dünyasında çok şey ifade ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, hocamıza, kaptanımıza ve bütün takıma ziyaretiniz için teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz" diye konuştu.

Daha sonra okulun bahçesinde çocuklarla buluşan voleybol takımı ve antrenör Umut Uysal, hem kendilerini çocuklara tanıtıp voleybola nasıl başladıklarını anlattı hem de onların spor yapmalarının ne kadar önemli olduğundan bahsetti.

Antrenör Umut Uysal, "Siz çocuklarımızı çok seviyoruz. İçinizde mutlaka voleybol oynamak isteyen çocuklarımız vardır. Spor kulübümüzün kapıları sizin için sonuna kadar açık. Her zaman sizinleyiz " şeklinde konuştu.