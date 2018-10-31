Aydın'ın sultanları sahaya çıkıyor

Bu yıl, dünyanın en iyi ligi kabul edilen Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele ederek Aydın'ı gururlandıracak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sahaya çıkıyor.

Kadın voleybol takımının elde edeceği başarılarla Aydınları mutlu edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, heyecan dolu bir sezon beklediğini söyleyerek tüm Aydınlıları takımlarını desteklemeye davet etti.

Heyecanı paylaşmaya tüm Aydınlılar davetli

Dünyanın en iyi ilk beş kadın voleybolcusundan birisi olarak gösterilen ve hem smaçör hem de pasör çaprazı mevkiinde görev alan Dominik Cumhuriyetli Brayelin Martinez dahil olmak üzere birçok başarılı isimle iddialı bir kadro kurduklarının altını çizen başkan Çerçioğlu, "Takımımızın Aydınlıları gururlandıracak birçok başarıya imza atacağına eminim" diye konuştu. "Aydın'ın Sultanları"na güveninin tam olduğunu belirten başkan Çerçioğlu, takımın sahaya çıkacağı ilk maça tüm Aydınlıları davet etti.

İlk maç 3 Kasım'da

"Aydın'ın Sultanları" ilk mücadelesini 3 Kasım Cumartesi günü saat 15'te Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda Türk Hava Yolları Spor Kulübü'ne karşı verecek. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde birinci devre karşılaşmaları 3 Kasım-26 Aralık 2018 tarihleri arasında, ikinci devre karşılaşmaları 13 Ocak-10 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ligde play-off ve baraj etabı karşılaşmaları ise Mart, Nisan ve Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak.