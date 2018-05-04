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04 Mayıs 2018 09:19

Aydın’ın yeni Müftüsü Ercan Aksu oldu

AYDIN (İHA) –Yaş haddinden emekliye ayrılan Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul’un yerine bu göreve Gümüşhane Müftüsü Ercan Aksu atandı.

Aydın’ın yeni Müftüsü Ercan Aksu oldu

04 Mayıs 2018 09:19


Müftü atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 22 ile yeni müftü atandı.


Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, Siirt Müftülüğüne Ahmet Altıok, Karabük Müftülüğüne İlyas Yılmaztürk, Adıyaman Müftülüğüne Mehmet Taşçı, Bingöl Müftülüğüne Muharrem Genç, Iğdır Müftülüğüne Mustafa Tekin, Artvin Müftülüğüne Hasan Güneş, Kırşehir Müftülüğüne Mehmet Yaman, Ağrı Müftülüğüne Tandoğan Topçu, Tunceli Müftülüğüne Aşır Durgun, Balıkesir Müftülüğüne Ramazan Topcan, Isparta Müftülüğüne Bayram Şahin, Konya Müftülüğüne Ahmet Poçanoğlu, Bayburt Müftülüğüne Hasan Başoğlu, Tokat Müftülüğüne Ömer Faruk Bilgili, Düzce Müftülüğüne Hüseyin Can, Aydın Müftülüğüne, Gümüşhane Müftüsü Ercan Aksu, Gümüşhane Müftülüğüne Osman Ayas, İzmir Müftülüğüne Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Sivas Müftülüğüne Yusuf Akkuş, Trabzon Müftülüğüne Kastamonu Müftüsü Osman Aydın, Çankırı Müftülüğüne Bürhan Keleş, Diyarbakır Müftülüğüne Erzincan Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın ataması gerçekleştirildi.


Söz konusu atamalar 657 sayılı kanunun 68/B ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı kanunun 2’nci maddesi gereğince uygun görüldü.




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