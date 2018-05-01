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01 Mayıs 2018 14:15

Aydın’ın yıldızları Türkiye finallerinde

Spor Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde devam Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Yarı Final yarışmalarında Aydın rüzgarı esti.

Aydın’ın yıldızları Türkiye finallerinde

01 Mayıs 2018 14:15


Balıkesir İsmail Akçay Spor Tesislerinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Yarı Final Müsabakalarna Çanakkale, İzmir, İstanbul Anadolu/Avrupa Kocaeli, Aydın, Eskişehir, Denizli, Muğla, Uşak, Manisa, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kütahya, Kırklareli, Edirne, Bilecik ve Balıkesir’den 326 sporcu katıldı.


Yarı Final müsabakalarında atletler, Gülle atma, Cirit atma, 3 Adım atlama, Uzun atlama, Yüksek atlama, 100mt koşusu, 100mt engelli koşusu, 300mt koşusu, 800mt koşusu, 1500mt koşusu, 2000mt koşusu, 5 x 80 Bayrak koşularında kıyasıya mücadele etti.


Aydınlı atletler Türkiye finallerinde


Aydın’ı temsilen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Yarı Final müsabakalarında yarışan Demirhan Öner, Yusuf Boztaş, Alper Sertaç Gündüz, Hüseyin Uçar, Hüseyin Ekdal, Orhan Akgün ve Polat Kaşka’dan oluşan erkek takımımız başarılı dereceler sonucunda Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Ayrıca kızlarda 100 metre engelde yarışan Berivan Sengel yarışmada derece elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.


Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Şampiyonası 12 -13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilecek.




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