Aydın'ın yöresel değerleri YÖREX'de tanıtılıyor

ssu düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Expo Center'de açıldı. Fuar 28 Ekim'e kadar devam edecek.

Aydın Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası birlikte tanıtım gerçekleştiriyor.

Aydın-İstanbul-Rize Ticaret Borsalarının ortak yer aldığı standa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ziyarette bulunarak, Yöresel Ürünlerin tadına baktılar. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Aydın'ın coğrafi işaretleri ürünleri Aydın Kestanesi ve Aydın İnciri hediye edildi.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, “Yöresel Ürünler Fuarı, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri, gıda ürünleri, el sanat ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak, unutulmasını önlemek amacıyla düzenlenen bir organizasyondur. ‘Sizi Oraların Nesi Meşhur' temasıyla bu yıl 9.su düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarında, İstanbul ve Rize Ticaret Borsalarımızla birlikte ortak standımızda tanıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Ortak standımızda Aydın Ticaret Borsası olarak; Aydın Kestanesinden üretilen Kestane Şekeri, Kestane Unu, Aydın İnciri, Yamalak Kabası, Memecik Zeytini, Aydın Zeytinyağı, Aydın Künarı,(Çam Fıstığı) Pamuk, Zeytinyağlı Sabun ürünlerinin tanıtımını yapılıyor. Aydın denince ürünlerimiz ile birlikte akıllara gelen Efelerimiz tarafından yapılan görsel sunum ziyaretçiler tarafından büyük bir ilgi ile izleniyor. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı organizasyonunda Antalya Ticaret Borsası ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yöresel Ürünler Fuarına, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yön. Krl. Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri, Ali Çevik, Mustafa Akdam, Erkan Aslan, Rıza Uyar ile Genel Sekreter Neslihan Koç katılım sağladı.