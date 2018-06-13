Aydınlı 10 firma 2017’de ilk 1000 içinde yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2017 yılının en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmasını açıkladı. Firmaların 2017 yılında toplam ihracat rakamı 2016 yılına göre yüzde 13,4 oranında artarak 92,3 milyar dolara çıkarken, bu şirketlerin toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 58,8 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 50,3’üne ilk 500 firma, yüzde 8.5’ine de ikinci 500 firma imza attı. Geriye kalan 70 bin firma da toplamın yüzde 41,2’sini gerçekleştirdi. 2017 yılında, ilk 1000 ihracatçı firmanın yüzde 66,8’ini üretici-ihracatçı, yüzde 16,5’ini ihracatçı, yüzde 12’sini grup dış ticaret ve yüzde 4,7’sini sektörel-sermaye dış ticaret şirketleri oluşturdu. Yerli firmaların ilk 1000 içerisindeki ihracattan aldıkları pay yüzde 61, Yerli-yabancı ortaklı firmaların oranı ise bu alanda yüzde 24 seviyesinde oldu.

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, yaptığı açıklamada; “2017’de ihracatta pay sahibi olan 71 bin ihracatçı firma arasından ilk 1000 firma içine girerek gösterdikleri başarılı performanstan dolayı, AYSO üyesi 10 sanayi kuruluşumuzu kutluyorum. İlimiz sanayicisinin ihracatta göstermiş olduğu bu üstün gayret ile 2023 için hedeflenen ihracat rakamlarını yakalamak için önümüzdeki yıllar daha fazla ilimiz sanayi tesisini ilk 1000 içinde göreceğimize inanıyorum. Başta ilk 1000’e giren ve ilimizi temsil eden sanayi kuruluşlarımızı, listeye giremeyen ve ihracat yapmak için büyük çaba sarf eden ilimizin değerli sanayicilerini, değerli çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

2017 İlk 1000 İhracatçı listesinde yer alan Aydın firmaları ise şu şekilde sıralandı:

116. Uğur Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 123 milyon 62 bin 917,98 dolar, 282. Kaltun Madencilik San. Nak. ve Akaryakıt Tic. A.Ş. 58 milyon 940 bin 397,62 dolar, 424. Jantsa Jant Sanayi ve Tic. A.Ş 42 milyon 108 bin 85,13 dolar, 617. Kırlıoğlu Tarımsal Ürünler Gıda İnş. San. Tic. A.Ş. 30 milyon 512 bin 196,87 dolar, 633. araştırmaya katılmıyor 30 milyon 145 bin 629,18 dolar, 781. Alabanda Madencilik Dış Tic. A.Ş. 24 milyon 832 bin 959,53 dolar, 837. Pekpan İnş. Taah. Turizm San. ve Tic. LTD. ŞTİ. 23 milyon 170 bin 570,74 dolar, 896. Sibaş Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. 21 milyon 594 bin 266,40 dolar, 943. RPT Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 20 milyon 621 bin 618,74 dolar, 954. USK Kimya A.Ş. 20 milyon 335 bin 955,02 dolar.