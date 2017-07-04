Aydınlı antrenör olimpiyatlarda

2016 yılında 400 metre dünya şampiyonu olan ve 2012 yılında 110 metre engelli branşında dünya rekoru kıran milli atlet Yasin Süzen ile 2016 yılında bayrak takımında yer alarak Dünya 3’üncülüğü elde eden Şükrü Çetinkaya’nın çalıştırıcılığını yapan Aydınlı atletizm milli takım antrenörü Burak Şevket Taş 18 - 30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Samsun ilinde düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında (Deaflympics) Türkiye’yi temsil edecek.

Hedef olimpiyat şampiyonluğu

Milli takım antrenörü Burak Şevket Taş, “Hedefimiz ülkemizi temsil edecek olan tüm sporcular gibi olimpiyat şampiyonluğu ve Türk Bayrağını göndere çekmektir. Sporcumuz Yasin Süzen ile daha önce dünya şampiyonluğunda bu duyguları yaşadık. Ayrıca sporcumuz Şükrü Çetinkaya ile de dünya 3’üncülüğü başarısını elde ettik. Ancak olimpiyat şampiyonluğu bizim için bambaşka bir heyecan olacak. Samsun’da yapılacak olimpiyat oyunlarında Yasin Süzen 400 metre ve 4x400 metre bayrak takımında yer alacak. Diğer sporcum Şükrü Çetinkaya ise 4x400 metre bayrak takımında yer alarak ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecekler. Kamuoyunda milli sporcumuz Yasin Süzen’in olimpiyat şampiyonluğu kesin gözüyle bakılsa da yaklaşık bir yıldır milli takım kamplarında antrenör arkadaşlarımızla birlikte olimpiyatlara hazırlandık. İnşallah bu yoğun çalışmalarımızın meyvesini alacağız. Ülkemizi kürsünün en üst basamağında temsil ederek Türk Bayrağımızı dalgalandıracağız” dedi.

Atletizm Teknik Kurul Başkanı Salih Öztürk ve Milli Takım Antrenörleri Burak Şevket Taş, Ayhan Ayata ve Ahmet Sekman, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Spor Genel Müdürlüğü’ne, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’na ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’e vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, Milli Atlet Yasin Süzen’e ve Şükrü Çetinkaya’ya, Antrenörleri Burak Şevket Taş ile İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarına (Deaflympics) katılarak ülkemizi temsil edecek tüm Milli Sporculara başarılar diledi.