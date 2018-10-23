Aydınlı Ayşegül Çakın, Avrupa Şampiyonu oldu

Başarılı sporcu geçmişte aldığı Dünya Şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, sayısız uluslararası derecelerinin yanına Avrupa Şampiyonluğu başarısını da ekledi.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Altı Avrupa Halter Şampiyonasında ülkemizi temsilen katılan Aydınlı Milli Sporcumuz Ayşegül Çakın koparmada 88 kg. kaldırarak bronz madalya, silkmede 110 kg. kaldırarak altın madalya ve toplamda 198 kg. derece ile Gençler Avrupa Şampiyonu oldu.

Aydın'da 1 Günde 3 Avrupa Derecesi

İlk olarak Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Altı Avrupa Halter Şampiyonasında ülkemizi ve Aydın'ı temsil eden Nazilli Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Sümeyye Kentli Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'nin ve Aydının gururu olmuştu. Ardından Slovakya'da tamamlanan Büyükler Kick Boks Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsilen katılan Fatih 1453 Savunma Sporları Milli Sporcusu Faysal Sılıv Avrupa 2'nciliği derecesi elde etmeyi başarmıştı. Ve son olarak Aydın'da yetişerek spor hayatına başarılarla devam eden Ayşegül Çakın Gençler Halter Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'nin gururu oldu.

Aydınlı Ayşegül'ün Başarı Serüveni

Küçük yaşlarda Aydın'da halter branşıyla spora başlayan Ayşegül Çakın sayısız Türkiye derecelerinin ardından 2016 yılında Avrupa 2'nciliği derecesi elde etti. En büyük başarısını ise 2016 yılında Malezya'da gerçekleştirilen Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonasında Dünya Şampiyonluğu derecesi elde etti. Sayısız uluslararası dereceleri bulunan Aydınlı Ayşegül Çakın'ın dünya şampiyonasının ardından gönlünde yer alan Avrupa Şampiyonluğu başarısı Polonya'da devam eden Gençler Halter Avrupa Şampiyonası ile geldi. Aydınlı Ayşegül'ün hedefinde ise Olimpiyat Şampiyonluğu kaldı.

İl Müdürü Ökkeş Demir'den Tebrik

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 1 günde 3 Avrupa derecesi elde eden sporcuları tebrik etti. Avrupa Halter Şampiyonları Sümeyye Kentli ve Ayşegül Çakın ile Avrupa Kick Boks İkincisi Fasıl Sılıv'ı tebrik eden Ökkeş Demir, sporculara spor hayatlarında başarılar diledi.