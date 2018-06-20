Aydınlı Barış, balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Aydınlı Barış Denizleli Balkan Atletizm Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecek.

Aydınlı başarılı sporcu Barış Denizleli 21 - 22 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak Balkan U20 Atletizm Şampiyonasında mücadele ederek ülkemizi temsil edecek.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde görev yapan Atletizm Milli Takım Antrenörü Burak Uygun sporcusu Barış Denizleli ile birlikte Milli Takıma görevlendirildi.

Antrenör Burak Uygun, “Başarılı bir şampiyona geçirmeyi hedefliyoruz. Elbette amacımız en iyi dereceyi elde ederek altın madalyanın sahibi olarak Türk Bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşımızı okutmak. Barış Denizleli 2018 yılında katıldığı her şampiyonadan eli boş dönmeyerek başarılı bir sezon geçirdi. 2018 yılı Ocak ayında başlayan çoklu branş serisi olan Komple Atlet ve Türkiye Şampiyonalarında 5 birincilik ve 3 ikincilik madalyası alarak Aydın’ı ulusal düzeyde en iyi şekilde temsil etti. Şimdiki amacımız Balkan Şampiyonasında altın madalya kazanmak. Desteklerinden dolayı Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Balkan U20 Atletizm Şampiyonasında mücadele edecek olan Aydınlı Milli Atlet Barış Denizleli’ye başarılar diledi.