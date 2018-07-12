Aydınlı Burcu’dan çifte madalya

Şampiyonada 200 metre yarışında Türkiye 2’nciliği ve 100 metre yarışında Türkiye 3’üncülüğü dereceleri elde eden Aydınlı Burcu Erdemir, başarısının en büyük pay sahibinin Antrenörü Burak Uygun olduğunu belirtti.

Uluslararası Yarışa Davet

Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarılı dereceler neticesinde Sporcu Burcu Erdemir ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Burak Uygun, 15 Temmuz 2018 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışına davet edildi.

“Ülkemizi En İyi Şekilde Temsil Edeceğiz”

Antrenör Burak Uygun, yaptığı açıklamada; “Çok başarılı bir sporcu olan Burcu Erdemir Türkiye Şampiyonasında kıl payı ile altın madalyayı kazanamadı. İkincilik ve üçüncülük dereceleri alarak kürsüde yer aldık. Başarılı bir yarışın ardından uluslararası bir müsabakaya davet edildik. Yapılacak uluslararası şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizin inancındayım. Desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.