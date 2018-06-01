Aydınlı çiftçiler iftar sofrasında bir araya geldi

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fikret Fuat Aktaş, AK Parti 4. Sıra Aydın Milletvekili Adayı Rıza Posacı, Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, tarım sektörü temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

İftara katılan davetlilerin Ramazan ayını tebrik eden Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Kaynaşma ve paylaşma ayı olan mübarek Ramazan’da bölge çiftçilerimizle bir araya gelmek istedik. Tüm üreticilerimizin Ramazan ayını kutluyor ve kendilerine bereketli bir hasat sezonu diliyorum” dedi.

AK Parti’den milletvekili adayı olmak için Efeler Ziraat Odası Başkanlığı görevinden istifa eden Rıza Posacı ise, çiftçilerin sesi olmak için bu yola çıktığını söyledi. Belediye ve oda başkanlığı dönemlerinde uzun yıllardır çiftçinin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Posacı, “Biz çiftçi için yola çıktık. Tarımcının sesi olabilmek için parti kimliklerini bir tarafa bırakarak MHP’liden, CHP’liden ve diğer tüm partililerden oy istiyorum. Süreç olarak memleketimiz çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu süreçte birlik ve beraberliğimizi bozmamız gerekiyor. Bizim yola çıkışımız çiftçi kimliğimiz. Burada sizlerin bana vereceği destek ve oylar sizlerin gücünü gösterecek. Çiftçi olarak gücümüzü göstermek ve artık Meclis’te olmak zorundayız. Partimiz bizi 4’üncü sıraya koydu. ‘Çalış, çık gel’ dedi. Eğer çiftçimiz bize sahip çıkarsa, çok rahatlıkla 4’ü çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Çiftçimiz burada temsilcisine sahip çıkmak zorunda. Sizlere burada büyük bir görev düşüyor. Eşinizden dostunuzdan da destek alabilirsek ben Meclis’te sizleri temsil edeceğim. Sizleri temsil etmekten hep onur duydum, duymaya da devam edeceğim. Sizlere ‘başını sallayan bir vekil’ olmayacağımın sözünü veriyorum. Sizlerin hak ve hukuklarını savunan bir vekil olmak için bu göreve talip oldum” şeklinde konuştu.