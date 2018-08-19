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19 Ağustos 2018 15:25

Aydınlı çocuklar Büyükşehir Belediyesi’nin kursları ile hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz başında hizmete açtığı Türkiye’nin en büyük ve en modern spor tesislerinden biri olan Atatürk Spor Kompleksi’nde yüzme kursları düzenlemeye başladı.

Aydınlı çocuklar Büyükşehir Belediyesi’nin kursları ile hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor

19 Ağustos 2018 15:25

Büyükşehir Belediyesi’nin diğer havuzlarında da yüzme kursları devam ederken binlerce çocuk yüzme öğrenip sıcak havalarda serinliyor.


Söke, Sultanhisar ve Karacasu’da kurulan portatif yüzme havuzlarının yanı sıra Çine, Bozdoğan ve Efeler’deki havuzlarda da yüzme kursları devam ediyor.


Kurslara katılım ücretsiz


Yüzme havuzunun olmadığı ilçelerdeki çocuklar da unutulmazken, bu ilçelerdeki yüzme öğrenmek isteyen çocuklar Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı servislerle yüzme havuzlarının olduğu ilçelere ücretsiz getiriliyor. Eğlenerek keyifli vakit geçiren çocuklar ise, kendileri için yüzme kursları açan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etiler.


Kurslara katılmak isteyen çocuklar, Aydın genelindeki kültür merkezlerine velileriyle gelip ücretsiz olarak yüzme kurslarına ve diğer aktivitelere kaydolup yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirebiliyor.


Başkan Çerçioğlu: Şampiyonlar yetiştireceğiz


Tüm çocukları kültür merkezlerinde düzenlenen kurslara beklediklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu "Atatürk Spor Kompleksimizde de yüzme kurslarımıza başladık. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Aydın’da spor altyapısını geliştirmek için çok çalışıyoruz. Çocuklarımıza güveniyoruz, yüzme kurslarımızdan Türkiye şampiyonları, dünya şampiyonları çıkaracağız. Yaz tatilinin bitmesine yaklaşık bir ay kaldı. Çocuklarımız havuzlarımıza gelsinler, profesyonel eğitmenlerimizden hem yüzme öğrensinler hem de sıcak havalarda serinlesinler. Çocuklarımızı ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz" dedi.




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