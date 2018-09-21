Aydınlı çocuklar büyükşehirle mutlu

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 200'den fazla çocuk oyun alanı yaparak güvenlik eğlence alanları oluşturdu.

Aydın'a vatandaşların taleplerine göre yatırımlar yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların isteklerini ve ihtiyaçlarını da unutmuyor. Çocukların oyun alanı taleplerine yerine getirmeye devam eden büyükşehir belediyesinin Aydın genelinde mahallelere yaptığı çocuk oyun alanı ve park sayısı 205'i buldu.

Büyükşehir belediyesi, çocukların oyun oynayıp keyifli zaman geçirebilmeleri için sadece geçen iki hafta içerisinde 13 oyun alanının yapımına başlayarak çocukların hizmetine açmaya devam etti.

Son olarak Koçarlı'nın Kasaplar ve Orta mahallelerinde; Nazilli'nin Güzelköy, Kızıldere ve Hisarcık mahallelerinde; Çine'nin Kavşit, Kabataş ve Kahraman mahallelerinde; Germencik'in Karaağaçlı ve Yedieylül mahallelerinde; İncirliova'nın Erbeyli Mahallesi'nde çocuk oyun alanları bitirilerek çocukların kullanımına açıldı.

Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Koçarlı'nın Çakmar ve İncirliova'nın Dereağzı mahallelerinde de oyun alanlarının yapılmasına devam ediliyor. Buradaki alanlar da kısa sürede bitirilerek çocukların kullanımına açılacak.

Oyun alanlarında boş zamanlarında arkadaşlarıyla oyun oynayıp eğlenceli zaman geçirdiklerini söyleyen çocuklar, kendileri için yapılan oyun alanları için çok mutlu olduklarını söylüyor. Çocuklar kendilerini unutmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

“Çocuklarımızın ihtiyaçlarını gözetiyoruz”

Çocukların temel ihtiyacının sevgi ve keyif aldıkları, onları hayata hazırlayacak oyunlar olduğunu söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir belediyesi olarak çocuklarımızın kişisel gelişimlerini ve sosyalleşmelerini çok önemsiyoruz. Aydın genelindeki kültür merkezlerimizde birçok aktiviteyle onları kucaklayıp kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın arkadaşlarıyla kaynaşıp sosyalleştikleri çocuk oyun alanlarını da onların bu ihtiyaçlarını karşılamak için Aydın'ın her yerine yapıyoruz. Onların oyun alanlarımızda eğlenmelerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Onları mutlu etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.