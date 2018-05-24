Aydınlı çocuklar tarımla tanıştı

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve üç gün devam eden "Lider Çocuk Tarım Kampı" Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kampüsünde yapıldı.

Kamp, Aydın/Efeler Hacı Celal Oto İlkokulundan, 4. Sınıf seviyesinde toplamda 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden etkinliklerde çocukların tarımı yerinde, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri amaçlandı. Eğitimler, laboratuar ortamlarında sabun ve parfüm yapımı, seralarda ve arazide bitkileri tanıma, biyoçeşitlilik, yenilebilir yabani bitki türleri, arazi işleme, ağaç ve bitki dikme, tohum ekmek gibi bir çok etkinliği kapsadı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yapısı ve faaliyetlerinin anlatımıyla başlayan kamp, Öğretim Görevlisi Emre Ağcagün’ün "Beslenme için, Biyoçeşitlilik" konusunu anlatmasıyla devam etti. Daha sonra Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü Öğretim Görevlisi İlker Özdemir, laboratuar ortamında sabun, sıvı sabun ve parfüm yapımını uygulamalı olarak anlattı. Aynı zamanda çocuklar kendi parfümlerini kendileri tasarlayarak küçük şişeler içinde ailelerine götürdü.

Öğrencilere okul bahçesinde kendi aralarında oynayabilecekleri geleneksel oyunlar da öğretildi. Koçarlı MYO Müdiresi Yardımcı Doç Dr. Özlem Akar, çocukları uygulama alanlarına götürerek, bitkiler, tohumlar, sebzeler, yenilebilen yabani ve kültüre alınmış ot türleri hakkında uygulamalı olarak ve oyun şeklinde bilgiler verdi. Kamp sürecinde, seralar uygulama tarlaları ve laboratuarlar gezdirildi ve burada yapılan faaliyetler uygulamalı olarak anlatıldı. Konu ile ilgili İl Müdürlüğü teknik personelinin de katıldığı etkinliklerde çocukların merak ettiği sorular yanıtlandı.

Kampın 3’üncü günü Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, kamp alanını ziyaret ederek, kampla ilgili öğrencilerin fikirlerini aldı ve kampa katılan öğrencilere sertifikalarını verdi.