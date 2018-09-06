Aydınlı dağcı Kaçkar Dağı tırmanışında yaralandı

Mücahit Avcil yamaçtan kopan kayanın yuvarlanması sonucu yaralandı. Yaralı doktor bölgeden askeri helikopter ile alındı.

Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikle aralarında doktorların da bulunduğu 80 kişilik dağcı grubu Kaçkar Dağları’na tırmanışa geçti. 80 kişilik gurubun içerisinde bulunan 16 kişi buzullara tırmandığı sırada kaya yuvarlanmaya başladı. Yuvarlanan kayalardan bir tanesi tırmanışa katılan Dr. Mücahit Avcil’a isabet etti. Kaya çarpması sonucu kalça kemiği kırılarak yaralanan Avcil’in geri dönmesi gereken 5 saatlik yürüyüş yolu boyunca geri getirilemeyeceği gruptaki diğer arkadaşları tarafından AFAD’a bildirilerek yardım istendi. AFAD’ın durumu Genelkurmay Başkanlığı’na bildirmesi sonucu Amasya’nın Merzifon ilçesinden havalanan askeri helikopter, yaralı Avcil’i bulunduğu yerden kurtarmak üzere Kaçkar Dağları’na gelerek kısa sürede yaralıya ulaştı. Sedye ile helikoptere yerleştirilen Avcil helikopter ile Rize Limanı’na indirildi. Limanda hazır bekleyen 112 ekipleri ve AFAD Rize İl Müdürü Şakir Kurk yönetimindeki AFAD Personeli tarafından karşılanan Avcil tedavisi için buradan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.