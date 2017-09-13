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13 Eylül 2017 13:52

Aydınlı engellilerden Efeler Belediyesine teşekkür ziyareti

Aydın Engelliler Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Balkım ve yönetim kurulu üyeleri, Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş’a makamında teşekkür ziyaretinde bulundu.

Aydınlı engellilerden Efeler Belediyesine teşekkür ziyareti

13 Eylül 2017 13:52


Tokat’ın Erbaa ilçesinde Türkiye genelindeki engellilere yönelik bir etkinlik düzenlendi. Yurt genelindeki engellilerin tanışma ve kaynaşması için düzenlenen etkinliğe 81 ilden toplamda 300 engelli birey katılırken, Aydın’dan da 32 engelli katıldı. Efeler Belediyesi’nin destekleriyle etkinliğe katılan Aydınlı engelliler Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş’ı makamında ziyaret ederek, kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.



Aydın Engelliler Sosyal Dayanışma Derneği Yücel Balkım, Efeler Belediyesi’nin her zaman engellilerin ve ailelerin yanında olduğunu ifade ederek, "Belediye Başkanımız Mesut Özakcan hiç bir zaman bizlerin taleplerini geri çevirmeyerek, belediyenin imkanları ölçüsünde yardımcı oluyor. Aydın’da faaliyet gösteren Aydın Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na da Efeler Belediyesi sponsor olarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Engellilere yönelik Tokat’ta yapılan etkinliğe de belediyemizin destekleri ile katılım sağladık. Başta başkanımız olmak üzere tüm belediye müdürlerimize ve personellerine bizlere gösterdiği ilgiden ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Dernek Başkanı Balkım, konuşmasının sonunda Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş’a Efeler Belediyesi adına teşekkür plaketi takdim etti.




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