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27 Şubat 2018 08:31

Aydınlı gençler “Bi Dolu Medya” programı ile buluştu

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen, TGRT Haber spikeri Mehmet Aydın ve Hopdedik Ayhan’ın katıldığı ’’Bi Dolu Medya’’ adlı program Aydınlılar ile buluştu.

Aydınlı gençler “Bi Dolu Medya” programı ile buluştu

27 Şubat 2018 08:31


“Bi Dolu Medya’’ programı ile geçmişten bugüne televizyonlarda yaşanan canlı yayın kazalarını, röportajlar sırasında yaşanan ilginç olayları farklı bir dille anlatan TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın ve radyocu Hop Dedik AYHAN o günleri hatırlayanlara nostalji yaşattı.


Gösteri sırasında gönüllü televizyon muhabirliği ve radyo spikeri olmak isteyen gençlere, sürpriz yapılarak sahnede canlı yayına bağlanmışlar gibi heyecan yaşatıldı.


Aydın Gençlik Merkezi yetkilileri programın gençlerle ve Aydın halkıyla buluşmasında yardımlarını esirgemeyen Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’ e, TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın’a ve radyocu Hop Dedik Ayhan’ a, gençlik liderlerine ve programa katılan gençlere teşekkür etti.




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