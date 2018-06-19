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19 Haziran 2018 13:26

Aydınlı hakemlerden çifte gurur

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Bursa ilinde düzenlenen C Klasman hakem seçmelerine davet edilen hakemler Aydın’ı gururlandırdı.

Aydınlı hakemlerden çifte gurur

19 Haziran 2018 13:26


7 gruptaki yaklaşık 120 adayın katılım gerçekleştirdikleri seçmelerde hakemler merkez hakem kurulu üyeleri tarafından izlenerek durumları TBF’ye rapor edildi. Ardından Merkez hakem kurulu tarafından yapılan duyuruda ise Aydın’ı temsilen katılan hakemler Yıldız Görür ve Barış Burak Durmuş’un C klasman hakem olarak seçildikleri ilan edildi.


Buna göre iki hakem 10-12 Eylül tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek olan klasman hakem seminerine katılacaklar ve 2018-2019 Sezonunda lig maçlarında görev almaya başlayacak.




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