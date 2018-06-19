Aydınlı hakemlerden çifte gurur

7 gruptaki yaklaşık 120 adayın katılım gerçekleştirdikleri seçmelerde hakemler merkez hakem kurulu üyeleri tarafından izlenerek durumları TBF’ye rapor edildi. Ardından Merkez hakem kurulu tarafından yapılan duyuruda ise Aydın’ı temsilen katılan hakemler Yıldız Görür ve Barış Burak Durmuş’un C klasman hakem olarak seçildikleri ilan edildi.

Buna göre iki hakem 10-12 Eylül tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek olan klasman hakem seminerine katılacaklar ve 2018-2019 Sezonunda lig maçlarında görev almaya başlayacak.