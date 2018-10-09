Aydınlı işadamı Kemal Yavuz hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesi başta olmak üzere çeşitli ilçelerde önemli yatırımları bulunan Yavuzlar Şirketler Topluluğu'nun yönetim kurulu üyesi işadamı Kemal Yavuz evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, ünlü işadamının ölümü herkesi şaşırttı.

Konuyla ilgili ‘Vefat' duyurusu paylaşan Yavuzlar Şirketler Topluluğunun halkla ilişkiler birimi “Ülkemiz ekonomisine, birçok insana istihdam sağlayan Yavuzlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi, Söke Sanayisinin önemli değerlerinden, eğitiminin destekçilerinden, Melih Yavuz'un kardeşi, Tevfik Yavuz ve Uğur Yavuz'un abileri, Münire Yavuz'un eşi, Semih ve Ali Yavuz'un babaları Kemal Yavuz ' u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu büyük acı kayıptan dolayı kederli ailesine, Söke camiasına, Aydın İş Dünyasına, Yavuzlar Şirketler Topluluğu çalışanlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun... Yavuzlar Şirketler Topluluğu” açıklamasını yaptı.

İşadamı Kemal Yavuz'un cenazesinin ne zaman ve nerede toprağa verileceği henüz açıklanmadı.