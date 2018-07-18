Aydınlı kadın girişimcilerden Bakan Pekcan’a ziyaret

Rifat Hisarcıklıoğlu; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanlarının katılımları ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ziyaretinde, TOBB başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun daveti üzerine Ankara’ya giden TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri arasında Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde görevlerini yürüten Aydın Kadın Girişimciler Kurulu/ Ege Bölge Başkanı Esen Türker de yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, geçmişte Türkiye’nin gücünün yarısının, kadınların oyun dışı tutularak heba edildiğini belirterek, "Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye’nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkede güven ve istikrarı kuvvetlendirip 2023 hedeflerine ulaşılmasını sağlayacağına inandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, TOBB camiasından bir ismin de yer almasından dolayı yeni kabinenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının daha önce iki ayrı bakanlık olarak ağır iş yükü altında olduğunu belirterek, "İki bakanlık, Ticaret Bakanlığı çatısı altında bir araya geldi ve zaten doğru olan da bizler için buydu. Cumhurbaşkanımız önceden iki ayrı bakanın üstlendiği bu büyük sorumluluğu, tek başına Ruhsar Pekcan’a vererek kendisine olan güven ve itimatı da göstermiş oldu. Bir kadının, iki ayrı bakanlığı birleştirip yürütebileceğinin en büyük göstergesi, güvencesi Ruhsar Hanım." diye konuştu.

Dünyanın bir değişim içinde olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin dünya devlerinin en büyük "silahı" haline geldiğini ve dünyanın en zengin 20 ülkesinin aynı zamanda en girişimci 20 ülkesi olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, ülkeler arasında girişimciliğin ana unsur haline geldiğinin altını çizerek, "Biz geçmişte gücümüzün yarısını kadınlarımızı oyunun dışında tutarak heba ettik. ’Tek kanatla kuş uçmaz, kuşun uçması için çift kanat lazım dedik.’ Bunu da Anadolu’nun her yerinde anlattık. Ticaretin kaptan köşkünde artık bir kadının var. "Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye’nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu Bakan Pekcan ile birlikte kurduklarını ve uzun süre beraber çalıştıklarını anlatarak, Kadın Girişimciler Kurulunun kurulduğu dönemde Türkiye’de kadın girişimcilerin tüm girişimciler içindeki oranının yüzde 4,5 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

TOBB’un 6 bin 405 aktif üyesiyle ülkedeki en yaygın ve dinamik kadın girişimci ağına sahip olduğunu bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, bu sayının artması için Pekcan’ın yurt içinde ve yurt dışında yaptığı çalışmaları anlattı.