Aydınlı kadınlar Çete Ayşe'yi unutmadı

Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi, Efeler Belediyesi'nin katkılarıyla29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı milli mücadelenin kadın kahramanlarından Çete Ayşe'yi anarak kutladı.

Çete Ayşe'nin doğup yaşadığı Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi meydanında Çete Emir Ayşe büstünün önünde düzenlenen programa; Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şube Başkanı Habibe Gürer yaptığı açılış konuşmasında, Türk kadınının Atatürk'ten önceki yaşamını ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini belirterek; "Atatürk'ün Türk kadınına kazandırdığı değerlere bilinçli olarak sahip çıkmak, haklarımızı savunmak asıl sorumluluğumuzdur. Bugün burada, kadının evrensel ışığını yansıtan, hepimizin içindeki güçlü kadının vücut bulmuş, adı Çete Ayşe olan özümüzün huzurundayız. Çete Ayşe'nin bedeni toprak anayla buluşmuştur ancak onun vatanımızın ve al bayrağımızın özgürlüğü için vermiş olduğu mücadelenin sonunda kazandığımız. Cumhuriyetimizi, Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte burada kutluyoruz. Tüm kadınlar bilmelidir ki, Çete Ayşe ve tüm kahraman Türk kadınları biziz. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

Programda Aydın'ın değerlerinden Çete Ayşe romanın yazarı Sabahattin Burhan, Çete Ayşe'nin hayatı hakkında katılımcılara bir konuşma yaptıktan sonra halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

Milli Mücadele Kahramanlarından Çete Ayşe Kimdir?

1894 yılında İmamköy'de doğan Çete Ayşe, 1967 yılında hayatını kaybetti. Çete Emir Ayşe; 1915 yılında eşi Mustafa'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de şehit düşünce, 1919 yılında Yunanlıların Aydın'ı işgal edince kocasından kalan te hatıra olan küpelerini bozdurup kendine bir tüfek alarak Yörük Ali Efe'ye katıldı. Aydın'ın kurtuluşu 7 Eylül 1922 tarihine kadar Yunanlılara karşı savaştı.

Çete Emir Ayşe'ye milli mücadeledeki başarılarından dolayı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önerisi ile TBMM tarafından İstiklal Madalyası'na layık görüldü. Ölene kadar köyündeki evinde mütevazi bir hayat sürdü.