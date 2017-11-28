Aydınlı kadınlar Sultanbeyli maçını ücretsiz izleyecek

Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923’ün hafta sonu kendi evinde oynayacağı Sultanbeyli Belediyespor maçı kadınlar için ücretsiz olacak.

Aydınspor 1923 Kulübü Başkanı Özgür Kızıl, yaptığı açıklamada; “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 3 Aralık 2017 Pazar günü saat 13.30’da kendi sahamızda oynayacağımız Sultanbeyli Belediyespor maçı öncesinde

‘Kadına Şiddete Hayır’ diyeceğiz ve bu konuyu kamuoyunun dikkatine sunacağız. Bu nedenle Aydınspor 1923 kulübü yönetim kurulunca alınan kararla Aydınlı bayan taraftarlarımıza ve maça gelerek etkinliğimize destek vermek isteyen kadınlarımıza Aydınspor 1923 - Sultanbeyli Belediyespor maçı girişi ücretsiz olacaktır. Aydınspor 1923 Kulübü olarak ‘Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum’ ile sağlıklı nesillerin yetişeceğine olan inancımızı belirtiyor, güçlü kadınların güçlü aileleri , Güçlü ailelerin güçlü toplumu, güçlü toplumunda Güçlü Türkiye’yi oluşturacağına inanıyor, bu vesileyle tüm Aydınlı kadınlarımızı maça davet ediyoruz” dedi.