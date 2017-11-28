Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 13:23

Aydınlı kadınlar Sultanbeyli maçını ücretsiz izleyecek

AYDIN (İHA) – TFF 3.

Aydınlı kadınlar Sultanbeyli maçını ücretsiz izleyecek

28 Kasım 2017 13:23

Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923’ün hafta sonu kendi evinde oynayacağı Sultanbeyli Belediyespor maçı kadınlar için ücretsiz olacak.


Aydınspor 1923 Kulübü Başkanı Özgür Kızıl, yaptığı açıklamada; “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 3 Aralık 2017 Pazar günü saat 13.30’da kendi sahamızda oynayacağımız Sultanbeyli Belediyespor maçı öncesinde


‘Kadına Şiddete Hayır’ diyeceğiz ve bu konuyu kamuoyunun dikkatine sunacağız. Bu nedenle Aydınspor 1923 kulübü yönetim kurulunca alınan kararla Aydınlı bayan taraftarlarımıza ve maça gelerek etkinliğimize destek vermek isteyen kadınlarımıza Aydınspor 1923 - Sultanbeyli Belediyespor maçı girişi ücretsiz olacaktır. Aydınspor 1923 Kulübü olarak ‘Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum’ ile sağlıklı nesillerin yetişeceğine olan inancımızı belirtiyor, güçlü kadınların güçlü aileleri , Güçlü ailelerin güçlü toplumu, güçlü toplumunda Güçlü Türkiye’yi oluşturacağına inanıyor, bu vesileyle tüm Aydınlı kadınlarımızı maça davet ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
15
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç