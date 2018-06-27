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27 Haziran 2018 08:50

Aydınlı kadınlar yeni mesleklerini işbaşında öğrenecek

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü, özel bir sanayi firması ve 26 kadın katılımcı arasında işbaşı eğitim programı düzenlenmesine yönelik sözleşme imzalandı.

Aydınlı kadınlar yeni mesleklerini işbaşında öğrenecek

27 Haziran 2018 08:50


Aydın’da faaliyet gösteren özel bir metal sanayi firmasının “Gaz Altı Kaynağı - CNC Torna Tezgah Operatörü – Makina Montaj” mesleklerinde kadınlara yönelik 30 kişilik işbaşı eğitim programı düzenlemek için Mayıs ayında yaptığı başvurunun sonucunda işbaşı eğitim programı ilanı yayınlandı.



Yayınlanan ilan neticesinde başvuru yapan katılımcı adayları, firmaya yönlendirildi. Adaylarla yapılan görüşmelerde, adaylara yapacağı işler ve alacakları eğitimler hakkında bilgi verildi. Ayrıca adaylara fabrika gezdirilerek, çalışma ortamı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Yapılan bu görüşmeler sonucunda programa katılmayı kabul eden 26 katılımcı, firma yetkilisi Şakir Öğütçü ve İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile firmada bir araya gelerek sözleşme imzaladı.



Temmuz ayında başlaması planlanan programda katılımcılara oryantasyon, iş güvenliği eğitimi ve mesleki eğitimleri verilecek. 6 aylık program süresince katılımcılara İŞKUR tarafından kursiyer cep harçlığı ve iş kazası ve genel sağlık sigortası primi ödenecek olup; program sonunda da katılımcıların kalıcı olarak istihdam edilmesi amaçlanıyor.




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