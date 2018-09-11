Aydınlı master Serkan Şengil'den Türkiye şampiyonalarında 6 madalya

Aydın'ı İstanbul ve İzmir'de düzenlenen Masterler Türkiye Şampiyonalarında temsil eden 45 yaşındaki Serkan Şengil, birisi altın kazandığı 6 madalyayla büyük bir başarıya imza attı.

Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan 45 yaşındaki Serkan Şengil, çok sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor. Şengil, 2018 yılında katıldığı İstanbul ve İzmir'deki Masterler Türkiye Şampiyonalarında kazandığı toplam 6 madalya ile Aydın'ı en iyi şekilde temsil etti.

Serkan Şengil, 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan İstanbul Masterler Türkiye Salon Şampiyonasında Masterler 40 kategorisinde 60 metrede 8.49'luk derecesiyle Türkiye 2.'liği, 200 metrede 29.99'luk derecesiyle de Türkiye 2.'liği elde ederek iki gümüş madalya kazandı.

Şengil; 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen İzmir Masterler Atletizm Şampiyonasında Masterler 45 kategorisinde 3 adım atlamada 10.07'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. 100 metrede 13.75'lik derecesiyle Türkiye 2.'liği, uzun atlamada 4.64'luk derecesiyle Türkiye 2.'liği ve 200 metrede ise 28.41'lik derecesiyle Türkiye 3.'sü olan Şengil, şampiyonayı 4 madalya ile tamamladı.

2018 yılında Aydın'ı temsilen katıldığı Türkiye Atletizm Şampiyonalarında toplam 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Serkan Şengil, “Atletizmi çok seviyorum. Bu sezonu 6 madalya ile kapattım. Çok çalışarak, Aydın'ı ve Türkiye'yi en şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Umarım bu başarılarım, sporu seven, yaş gözetmeksizin spora aşık herkese örnek olur” diye konuştu.