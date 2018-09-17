Aydınlı Mehmet Hoca : “Artık milyonlarca Menderes var”

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydınlı Mehmet Hoca mesajında, “57 yıl önce cuntacılar tarafından şehit edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın canları pahasına verdiği demokrasi mücadelesi Türkiye'nin geleceğine yön vermiştir. ‘Yeter, söz milletindir' diyerek yola çıkan ve eşsiz bir demokrasi mücadelesi başlatan Menderes ve arkadaşları Türkiye'yi kısa süre içerisinde kalkındırmıştır. İşte cuntacıları rahatsız eden, Türkiye'nin kalkınması, vatandaşların refaha kavuşması ve devlet ile millet arasında gönül köprüsünün kurulmasıydı. Günümüzde de darbeciler Türkiye'nin büyüyen ekonomisini, milli iradenin hakimiyetini sindirememiş, 15 Temmuz'da hain bir kalkışmaya gerçekleştirmiştir. Ancak 57 yıl önce Başvekili'ni kaybeden milyonlar bu kez tankların önüne geçmiş ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Adnan Menderes ve arkadaşlarının demokrasi davasına sahip çıkan milyonlar, İmralı'da cuntacıların işlediği cinayetlerin bir benzerinin daha yaşanmasını engellemiştir” dedi.

Menderes'in halkı ile kurduğu gönül köprüsünün, ölümünün üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen devam ettiğini kaydeden Mehmet Pala, “Türkiye'de milli iradeyi yeniden hakim kılan Adnan Menderes'tir. Türkiye'ye demokrasiyi yeniden getiren Adnan Menderes'tir. Vatanın sahibinin beyaz yakalılar, para baronları değil millet olduğunu hatırlatan Adnan Menderes ve onun başlattığı demokrasi hareketidir. Merhum Başvekil Adnan Menderes'i idama götüren cuntacılar bilmelidir ki; artık Türkiye'de milyonlarca Adnan Menderes var. 15 Temmuz'da devletine, demokrasisine, iradesine sahip çıkarak meydanlara inen her bir vatansever Adnan Menderes'in yolundan gidenlerdir. Adnan Menderes ebediyete intikal etse de fikirleri ve davası bir milletin hedeflerine ışık tutmaya devam edecektir. Şehit edilen başta Adnan Menderes olmak üzere tüm arkadaşlarını rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Allah, mekanlarını Hz.Peygamber efendimize komşu eylesin. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerine yer verdi.