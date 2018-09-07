Aydınlı Mehmet Hoca : “Efelerin destanı tüm yurda yayılmıştır”

yılı dolayısıyla mesaj yayınlayan Aydınlı Mehmet Hoca, Efelerin 96 yıl önce yazdığı destanın tüm yurda yayıldığını belirterek ‘Efelik ruhu’nun canlı tutulması gerektiğini belirtti.

96 yıl önce düşman tarafından kuşatılan yurdumuzun, Aydın’da efelerin başlattığı milli mücadele sonucu kurtulduğunu belirten Aydınlı Mehmet Hoca olarak bilinen Mehmet Pala, “27 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından kuşatılan Aydınımız, genci, yaşlısı, çocuğu ve kadınıyla destansı bir kahramanlık mücadelesi vermiş, milli mücadele meşalesini Aydın’da ateşlemiştir. O tarihlere baktığımızda Kurtuluş Savaşı boyunca 2 kez işgal edilip yeniden kurtarılan tek şehir Aydın’dır. Şanlı ecdadımız, vatan topraklarına sahip çıkmış, tüm yurda dalga dalga yayılan mücadeleyi Aydın’dan başlatmıştır. Yörük Ali Efe, Çete Ayşe, Demirci Mehmet Efe ve Albay Şefik ve diğerleri gibi kahramanların etrafında birleşen efeler, Erbeyli, Malgaç ve Aziziye baskınlarını başarıyla gerçekleştirmiştir. Kurtuluşun başlangıcı Aydın’dan yapılmıştır. Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının 16 Haziran 1919’da gerçekleştirdiği karakol baskını milli şuurla yapılan ilk icraat olarak kabul edilmektedir. Yani Aydınlı Efeler vatanlarını savunmak için kısa sürede örgütlenmiş ve düşmanı vatan topraklarından 2 defa kovmuştur. Canları pahasına vatanı savunan efelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Bugünlerde ülkemize yönelik yapılan saldırıların en az Kurtuluş Mücadelesi kadar önemli olduğunu da hatırlatan Pala, “Başta ABD olmak üzere ülkemize diz çöktürmek isteyen tüm dış güçlere karşı her ferdin devletimizin ve milletimizin yanında olması gerekir. 96 yıl önce Aydın’da efelerin gösterdiği milli mücadele, vatan topraklarının işgal edilemeyeceğinin tarihi ispatıdır” diyerek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için can veren tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.