Aydınlı Mehmet Hoca sevenlerine seslendi

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanına Mehmet Pala, “Türkiye ümmetin son umududur. Devletimizi basit ayak oyunlarıyla diz çöktürmeye çalışanlar tarihte olduğu gibi yenileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde merkezi bulunan ve Türkiye’nin çeşitli illerinde de irtibat büroları bulunan Mehmet Pala, alternatif tedavi ve parapsikoloji alanında vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek Türkiye’nin tek ihtiyacının birlik beraberlik olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından takipçilerine çağrıda bulunan Aydınlı Mehmet Hoca, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı Müslümanları birliğe davet ederek, “Amerika’nın bakanlarımıza karşı uyguladığı yaptırım kararını kabul etmiyoruz. Buradan kıymetli kardeşlerimi devletimizin arkasında yer almaya davet ediyorum. Türkiye ümmetin kalesidir, son umududur. Ne hesaplarsa hesaplasınlar Allah’ın hesabı galip gelecektir” ifadelerini paylaştı.