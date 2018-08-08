Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 08:50

Aydınlı Mehmet Hoca sevenlerine seslendi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve Türkiye’nin dört bir yanından sevenleri olan Aydınlı Mehmet Hoca, ABD’ye karşı ümmetin birlik olması için sevenlerine çağrı yaptı.

Aydınlı Mehmet Hoca sevenlerine seslendi

08 Ağustos 2018 08:50

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanına Mehmet Pala, “Türkiye ümmetin son umududur. Devletimizi basit ayak oyunlarıyla diz çöktürmeye çalışanlar tarihte olduğu gibi yenileceklerdir” ifadelerini kullandı.


Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde merkezi bulunan ve Türkiye’nin çeşitli illerinde de irtibat büroları bulunan Mehmet Pala, alternatif tedavi ve parapsikoloji alanında vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek Türkiye’nin tek ihtiyacının birlik beraberlik olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından takipçilerine çağrıda bulunan Aydınlı Mehmet Hoca, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı Müslümanları birliğe davet ederek, “Amerika’nın bakanlarımıza karşı uyguladığı yaptırım kararını kabul etmiyoruz. Buradan kıymetli kardeşlerimi devletimizin arkasında yer almaya davet ediyorum. Türkiye ümmetin kalesidir, son umududur. Ne hesaplarsa hesaplasınlar Allah’ın hesabı galip gelecektir” ifadelerini paylaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç