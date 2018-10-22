Aydınlı muhtarlar çalıştayda buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Palm Wings Hotel'deki çalıştayda il merkezi ve ilçelerdeki muhtarlarla bir araya geldi.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen Muhtarlar Çalıştayı'na katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalıştaya katılan tüm muhtarlarla tek tek tokalaşarak, açılış konuşması yaptı. Çerçioğlu ve diğer belediye başkanları ile birim amirleri, masalara oturarak muhtarların sorunlarını dinledi. Çalıştayın gerçekleştirildiği salonda 4,5 yıl boyunca il merkezi, ilçeler ve köylerde yapılan çalışmaları sergileyen görseller koyduran Çerçioğlu, “ Demokrasinin temel taşlarından olan muhtarlarımızla toplantıdayız. 4.5 yıldır Aydın'ın her köşesine hizmet götürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de muhtarlarımızla birlikte Aydın için çalışmaya devam edeceğiz. Belediye başkanlarımız burada, Büyükşehir'in bütün üst düzey yöneticileri, ASKİ ve Fen İşleri gibi bütün bürokratlarımız burada. 4.5 yıl içerisinde yaptıklarımızla, muhtarlarımızla fikir alışverişinde bulunacağız. Muhtarlarımız 4.5 yıl içerisinde bizlere çok büyük destek verdi. Bu destekten dolayı hepsine minnet duygularımı ifade etmek istiyorum” dedi. Çerçioğlu ve diğer belediye başkanları ile birim amirleri, masalara oturarak muhtarların sorunlarını dinledi

Bu arada, çalıştayın ardından aynı otelde gala gecesi düzenlendi. Yemeğin ardından gerçekleşen eğlencede Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun muhtarlarla birlikte sahneye çıkarak, harmandalı oynayıp, halay çekmesi dikkat çekti.