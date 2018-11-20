Aydınlı öğrenciler Genç Liderler Zirvesine katılacak

Aralık 2018 tarihinde İstanbul' da yapılacak olan Genç Liderler Akademisi (YGA) 2018 Zirvesine katılmaya hak kazandı.

Özyeğin Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜSİAD gibi birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği “Genç Liderler Akademisi” (YGA), kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak genç girişimcileri, liderlik ruhu olan farklı bireyleri ortaya çıkarmak amacıyla her yıl lise ve üniversite öğrencileri arasında başvuruları kabul ederek Amerika'da eğitime gönderiyor. Bu şekilde gençlerimizin içinde yas¸adıkları toplumun sorunlarına duyarlı ve bu sorunların çözümüne yönelik dünya çapında inovasyonlar geliştirmelerine fırsat tanınırken, sadece inovasyonları ile degˆil bunları hayata geçirirken neden oldukları birlikte bas¸arma kültürü ile de rol model olmaları sağlanıyor.

Bu yıl lise düzeyinde Türkiye genelinde yapılan 400 başvuru arasından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nazilli Menderes Anadolu Lisesi'nden 31 öğrenci, birinci aşamayı geçerek 01 Aralık 2018 tarihinde İstanbul' da yapılacak olan YGA 2018 Zirvesi' ne katılmaya hak kazandı. Okulun başarısı sadece bu ölçekte kalmayıp aynı zamanda Türkiye Fen ve Anadolu Liseleri Kategorisinde kabul edilen 31 öğrencisi ile birinci sırada olması açısından da önem taşıyor.