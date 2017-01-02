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02 Ocak 2017 13:27

Aydınlı öğrenciler mesleki eğitimde engellileri aşarak Avrupa’ya gidecek

Aydınlı öğrenciler mesleki eğitimde engellileri aşarak Avrupa’ya gidecek

02 Ocak 2017 13:27

Aydın Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, yurt dışına giderek 2 hafta süre ile uygulamalı mesleki eğitim alacak.

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın desteklediği toplam bütçesi 39 bin euro olan “Mesleki Eğitimde Engelleri Aşma” projesinin tanıtım toplantısı Aydın Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

Erasmus+ kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği kapsamında 2016-1-TR01-KA102-028221 numaralı “Mesleki Eğitimde Engelleri Aşma Projesi” tanıtım toplantısına, okul müdürü Hacer Yılmaz, okul müdür yardımcıları, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Üç tanesi engelli toplam 21 öğrencinin, üç grup halinde Ocak, Şubat ve Mart aylarında Avusturya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nde uygulamalı mesleki eğitim alacakları öğrenildi.

Yıllardır başarılı projelere imza attıklarını kaydeden Okul Müdürü Hacer Yılmaz, “Bugün burada Ulusal Ajans tarafından desteklenen okulmuzun projesinin tanıtımı için bir aradayız. Aydın’da özellikle Ulusal Ajans projeleri konusunda bir lider, marka olan okulumuzun proje ekibine teşekkür ediyorum. Yıllardır başarılı projelere imza atmaktayız. Ve her yıl 30-40 öğrenciyi Avrupa’ya 15’er günlük eğitime göndermekle hepimiz gurur duyuyoruz. Daha çok öğrencimizin bu tür faaliyetlerden faydalanmasını arzu ediyoruz. Öğrencilerimizin Aydını, okulumuzu Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz” dedi.

Proje koordinatörü Alpaslan Şakacı ise, toplantıya katılanlara projenin teknik konuları hakkında bilgilendirme yaptı. Şakacı; “Projemiz mesleki eğitim projesi. Projemizi hazırlarken, okulumuzda engelli öğrencilerimiz var. Bu engelli öğrencilerimizi kapsayan bir proje hazırlayalım dedik ve yola öyle çıktık. Her bir hareketlilikte biri engelli olmak üzere 7 öğrencimiz kendi alanlarında mesleki eğitimi alacaklar. İlk hareketliliğimiz Avusturya’nın başkenti Viyana’ya olacak. Toplamda 14 gün kendi alanlarında mesleki eğitim alacaklar. Bu sadece bir mesleki eğitim değil. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunma, birşeyleri başarabilmek anlamında, projelerimizi bir araç olarak görüyoruz ve öğrencilerimize sunuyoruz. İkinci hareketliliğimiz Şubat ayı içerisinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye olacak. Üçüncü hareketliliğimiz ise Mart ayı içerisinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleştireceğiz. İlk iki hareketliliğimiz Bilişim ve Teknoloji alanında. Programlama ve mikro işlemci denetleyici üzerinde uygulamalı mesleki eğitim yapmak olacak. Üçüncü hareketliliğimiz Yiyecek İçecek alanında 7 öğrencimizle, tabak sunumları, servis şekillerini uygulamalı olarak gerçekleştirecekler” diye konuştu.



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