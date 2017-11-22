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22 Kasım 2017 11:32

Aydınlı öğrenciler NASA bağlanarak Türkiye rekoru kıracak

AYDIN (İHA) – Aydın’da düzenlenecek “Aydın NASA’ya Bağlanıyor” etkinliğiyle il genelindeki tüm okullar aynı NASA’ya bağlanarak Türkiye rekoru kırmayı hedefliyor.

Aydınlı öğrenciler NASA bağlanarak Türkiye rekoru kıracak

22 Kasım 2017 11:32


Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen STEM Projesi kapsamında gerçekleşecek “Aydın NASA’ya Bağlanıyor” etkinliği ile Aydın il genelinde 17 ilçede bulunan tüm okullar aynı anda NASA’ya bağlanacak. Türkiye’den ilk defa bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tüm okulları ile birlikte bir NASA çalışanı ile bağlantı kurma şansı bulacak ve Türkiye rekoru kırılacak.


Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı desteği ve özel izniyle gerçekleştirilecek interaktif bağlantıyla NASA’ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL) - Houston’da derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Umut Yıldız ile Aydın’daki tüm öğrenciler buluşturulacak.


23 Kasım 2017 Perşembe günü Efeler Sosyal Bilimler Lisesi’nde Vali Yavuz Selim Köşger’in katılımıyla gerçekleşecek etkinlik hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Çağımız uzay ve bilim çağıdır. Bu alanda yapılan gelişmeleri yakından takip etmelerine olanak sunmuş olacağız. Herschel Uzay Teleskobunu kullanarak yıldız oluşum bölgelerinde su ve oksijen moleküllerinin keşfini yapan takımda yer alan Dr. Umut Yıldız öğrencilerimiz için önemli bir rol model olacaktır. Astronomi biliminde farkındalık yaratarak öğrencilerimizde bilime olan ilgiyi artıracaktır.


İşte bu yüzden geleceğin bilim insanları kabul ettiğimiz öğrencilerimizi NASA ile buluşturmaktan dolayı mutluyuz” dedi.




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