Aydınlı Romanların söğüt sıkıntısı

Aydın Çağdaş Roman Kadınlar Derneği Başkanı Necla Yanar, ekmeğini sepet ve çeşitli süs eşyası örerek kazanan Romanların söğüt bulamadığı için üretim yapamadığını belirterek belediye veya Valilik tarafından hazineye ait sulak alanlara söğüt ekilmesini istedi.

Bu yıl geçen yıllara nazaran turizm beldelerinden sepet, şezlong, güneşlik ve hasır çatı siparişlerinin oldukça yoğun olduğunu belirten Necla Yanar, “Önceki yıllarda turizm kötüydü. Turizm kötü olunca iş yapamadık. Bu yıl turizm iyi başladı.Siparişler iyi. Ancak hammaddemiz olan söğüt bitti. İş yapamıyoruz” diye konuştu.

“Islah çalışmalarından sonra hammadde kalmadı”

Daha önceleri Büyükmenderes Nehri ve çevredeki dere ve çayların kenarında kendiliğinden yetişen söğüt dallarını toplayıp hammadde olarak kullandıklarını belirten Necla Yanar, “Menderes Nehri ıslah edilince toplayacak söğüt dalı kalmadı. İnsanlarımız bulabildiği yerden toplayabildiği kadar söğüt toplayıp getiriyor ama mesafe uzun olunca ve maliyet artınca yaptığımız işten ekmek kazanamıyoruz. Bizim yetkililerden isteğimiz, biz Romanlar için bir çok proje üretiyorlar. Eğer hazineye ait boş arazilere ya da nehir ve çay kenarlarına bizler için söğüt ekerlerse biz ekmeğimizi daha kolay kazanırız” diyerek sepet örerek geçinen romanların söğüt sıkıntısının çözülmesini istedi.

Aydın’da üretilen el emeği sepet, sele, sepet avize ve hasırları Fethiye’ye gönderen Romanlar yeni siparişleri örecek söğütlerinin olmadığını belirttiler.