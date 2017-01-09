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09 Ocak 2017 10:31

Aydınlı sanatçı Ahmet Abalı kahraman polisi besteyle ölümsüzleştirdi

Aydınlı sanatçı Ahmet Abalı kahraman polisi besteyle ölümsüzleştirdi

09 Ocak 2017 10:31

Aydın’ın sevilen yerel sanatçılarından Ahmey Abalı, İzmir’deki terör saldırısında büyük bir faciayı önleyen kahraman polis Fethi Sekin’in hikayesini yaptığı “Adı: Şehit Fethi Sekin” isimli besteyle ölümsüzleştirdi.

Aydınlı yerel sanatçı Ahmet Abalı, İzmir’deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için beste yaptı. Abalı’nın söz ve müziği kendisine ait olan “Adı: Şehit Fethi Sekin” adlı eseri yayınlandığı YouTube’de tıklanma rekorları kırdı.

Ortaya çıkardığı eser ile kahraman polis Fethi Sekin’i ölümsüzleştirmeyi amaçladığını ifade ede sanatçı Ahmet Abalı, “İzmir’deki terör saldırısına büyük bir faciayı önleyen şehit polisimiz Fethi Sekin’in gösterdiği kahramanlık ve Aydın’da hasta yatağında elini öperek taziye dileklerimizi ilettiğimiz babası Mehmet Zeki Sekin’i metaneti ve vatan sevgisinden çok etkilendim. Bu kahramanlığın unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için bu besteyi yapmaya karar verdim. Başta Fethi Sekin olmak üzere Allah tüm şehitlerimizden razı olsun” dedi.

Aydınlı sanatçı Ahmet Abalı’nın kahraman polis Fethi Sekin için bestelediği ve tıklanma rekoru kıran “Adı: Şehit Fethi Sekin” adlı bestesinin sözlerin ise şöyle:

Oy Fethi’m oy Fethi’m
Yandı bağrım ciğerim..
Kürşad gibi, Hasan Tahsin gibi,
Ömer Halis gibi Kahramansın Yiğidim.

Adı: Şehit Fethi Sekin
Dedilerki Cennet yerin.
Allah, Vatan, Bayrak için,
Şehit düştün can Fethi’m

Bu destan hiç bitmeyecek
Adın dillerden düşmeyecek.
Sen rahat uyu Şehit Fethi,
Bu Cennet Vatan bölünmeyecek.



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