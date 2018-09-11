Aydınlı sanatçı Mümtaz Ateş'ten yeni single

Geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye isimli ses yarışma programına katılan Aydınlı Mümtaz Ateş çıkarttığı 'O İş Tamam' isimli single çalışması ile müzik listelerine başarılı bir giriş yaptı.

Genç müzisyen Mümtaz Ateş, 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' isimli ses yarışmasına katılarak yarı finalde yarışma veda etmişti. Yarışma ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Ateş, yarışma sonrasında single projesi için kabuğuna çekildi. Aydın'daki bir mekanda sahne alan Ateş, hayali olan single çalışmalarını sürdürdü. Geçtiğimiz günlerde üzerinde yıllarca çalıştığı projesini müzikseverlerin beğenisine sunan Mümtaz Ateş, 'O iş tamam' ismini taşıyan single ile müzik listelerinde boy göstermeye başladı. Single'ı klip ile taçlandıran Ateş, çalışmalarının devam edeceğinin müjdesini verdi.

Albüm yapmanın tüm solistlerin hayali olduğunu kaydeden Mümtaz Ateş, "Yarışmadan önce belli başlı yerlerde sahne alıyordum. Yarışmanın ardından tüm Türkiye'den gelen destek mesajları albüm isteğimi daha da körükledi. o günden bu yana albüm çalışması için hazırlanıyordum. Söz ve müziği Armağan Gökçe'ye ait olan single parçamız ile müzik listelerinde yerimizi aldık. Parçamızı bir de klip çektik. Bundan sonra single çalışmalarımız devam edecek. Albüm yapmak için biraz daha zaman var. 'O iş tamam' isimli single parçamız tüm dijital platformlarda müzik severlerin beğenisine sunulmasının üzerinden kısa bir zaman geçti ancak aldığımız tepkiler çok olumlu" diye konuşarak bu süreçte kendisine destek veren başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine teşekkür etti.